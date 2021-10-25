Адвокат опроверг предложение Моргенштерна не праздновать День Победы
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:33, 25 октября 2021
МоргенштернФото: instagram.com/morgen_shtern/
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Певец Алишер Моргенштерн не высказывал предложения об отмене празднования Дня Победы в России. Об этом заявил адвокат музыканта Сергей Жорин в беседе с РИА Новости.
В понедельник, 25 октября, на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак вышло интервью с Моргенштерном, в котором тот заявил: «Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад».
По словам Жорина, Моргенштерн является представителем молодёжи, которая не всегда понимает некоторые вещи, являющиеся для более взрослого поколения понятными и очевидными.
Как раз задача старшего поколения, в том числе меня, — объяснять молодежи, что праздник Победы — важное событие для нашей страны и мира. Молодых людей нужно не осуждать или наказывать, а объяснять, почему мы должны об этом помнить, чтобы не допустить повторения страшных событий, — сказал адвокат.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов возмутился высказываниями рэпера Моргенштерна. Парламентарий сравнил исполнителя с «фашистом», «хрюкающим животным» и «вонючей крысой».