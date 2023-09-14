Адвокат оценил шансы актрисы Искандер избежать 20 лет тюрьмы за наркотики Адвокат Исаев допустил вероятность смягчения наказания для актрисы Искандер

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Рамиля Искандер

Заслуженная артистка России Рамиля Искандер может избежать максимального срока наказания по статье о сбыте наркотиков, если будет содействовать следствию, заявил NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. По его словам, это предусмотрено положениями статьи 64 Уголовного кодекса РФ. Кроме того, срок может быть уменьшен, если действия актрисы будут квалифицированы как покушение. Тогда максимальный срок наказания составит 15 лет. Юрист также отметил, что, вероятнее всего, Искандер не получит условный срок.

Условное осуждение, согласно ч. 1 ст. 73 УК РФ, может применяться за преступления, срок лишения свободы за которые назначается судом не более восьми лет, поэтому вряд ли будет применим в случае, если Рамилю Искандер признают виновной, — объяснил он.

В конкретном случае Искандер также может быть признана невиновной. Это произойдет в том случае, если наркотики были подброшены и это будет доказано следствием. Однако на практике такие действия трудно доказуемы, в ситуации с актрисой могут помочь лишь записи с камер внутреннего наблюдения в доме или ее автомобиле.

Как сообщалось ранее, уголовное дело против Рамили Искандер было возбуждено после обыска, проведенного сотрудниками пензенского управления по контролю за оборотом наркотиков в ее квартире. В ходе обысков были обнаружены амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма. Под обшивкой двери ее автомобиля же были найдены два свертка массой 1966 граммов. Экспертиза показала, что это был мефедрон.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.