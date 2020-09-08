Адвокат объяснил, почему Ефремову могут смягчить наказание

https://static.news.ru/photo/7ac9a734-f1d4-11ea-a051-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приговор актёру Михаилу Ефремову, приговорённому к восьми годам лишения свободы за совершение смертельного ДТП в центре Москвы, может смягчить апелляционная инстанция. Такое мнение высказал эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам адвокат Янис Юкша.

Вместе с тем, уточнил он, это произойдёт в том случае, если сторона защиты не допустит ошибок.

Здесь раскаяние, желание примириться. Я считаю, что Ефремов проявлял добрую волю, желая примириться. Всё это указывает на то, что защита не сделает очередных, скажем так, ошибок. И есть основания полагать, что данный срок наказания может быть снижен, — цитирует Юкшу РИА Новости.

Ефремова обвиняли в совершении ДТП, которое произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств.

Актёр сначала признал вину, потом отказался от этого, заявив, что не помнит, был ли за рулём. Однако на последнем заседании он всё-таки сделал признательное заявление.

Ефремову грозило до 12 лет лишения свободы, прокуратура запросила 11 лет. Пресненский суд Москвы приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима и лишил его права управления автомобилем на три года. Адвокат актёра Эльман Пашаев сообщил, что намерен обжаловать это решение.