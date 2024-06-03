Адвокат объяснил, как Блиновская «пролетит» с банкротством Адвокат Жорин: Блиновская не сможет списать долги при признании ее банкротом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Блогер Елена Блиновская не сможет списать задолженность перед налоговой при признании ее банкротом, считает адвокат Сергей Жорин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что следствие не допустит рассмотрения и завершения процедуры до того, как будет вынесен приговор. Эксперт уточнил, что, если приговор будет обвинительным, списать долги по налогам не удастся.

Дело в том, что с помощью банкротства списать задолженность перед налоговой не получится. Следствие не допустит рассмотрения и завершения банкротства до вынесения приговора и вступления его в законную силу. Если приговор будет обвинительным, то списать долги по налогам не получится. Это предусмотрено статьей 213.28, — пояснил Жорин.

Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), ранее подала заявление о банкротстве. Документ был зарегистрирован 31 мая.

Ранее блогер Лерчек рассказала, что ей удалось избежать заключения в СИЗО, в отличие от Блиновской, поскольку она своевременно закрыла долги перед ФНС и уплатила все штрафы и пени. При этом она указала, что уголовное дело в отношении нее колоссально отличается от того, которое возбудили против «королевы марафонов».