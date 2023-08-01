Адвокат назвал срок, грозящий челябинцу за 14-летнее пленение женщины Адвокат Исаев: удерживавшему 14 лет женщину челябинцу грозит 12 лет тюрьмы или психбольница

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителю поселка Смолино Челябинской области, 14 лет удерживавшему в своем доме похищенную в 2009 году женщину, грозит до 12 лет тюрьмы по п. «в» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья), рассказал NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Юрист не исключил, что фигуранта признают невменяемым и отправят на принудительное лечение в психбольницу.

За данное деяние виновное лицо должны привлечь к ответственности по п. «в» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), наказание по которой составляет от пяти до 12 лет лишения свободы. Если, конечно, психиатрическая экспертиза установит его вменяемость на момент совершения преступления и отправят на принудительное лечение, — добавил эксперт.

По его словам, если установят, что подозреваемый в момент совершения преступления не осознавал свои действия, к нему применят принудительные меры медицинского характера — их срок действия законом не регламентирован и в каждом случае определяется индивидуально, учитывая заключения комиссии по медосвидетельствованию, которая собирается раз в полгода.

Ранее стало известно, что житель поселка Смолино Челябинской области Владимир Ческидов 14 лет удерживал и насиловал в своем доме женщину. Предположительно, осенью 2009-го мужчина под предлогом застолья с алкоголем пригласил к себе девушку и не выпускал ее до 30 июля 2023 года. Похищенной удалось сбежать, когда злоумышленника отвезли в больницу. Уезжая, он забыл закрыть дверь в комнату и женщина вырвалась на свободу.

Челябинка рассказала, что Владимир часто бил ее по голове, чтобы она забыла контактные данные родных. В погребе того же дома были найдены человеческие останки. Сообщается, что мужчина убил другую жительницу города, расчленил ее тело и закопал. По данным фактам возбуждены два уголовных дела. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту похищения.