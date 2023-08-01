Бастрыкину доложат о расследовании дела похищенной в 2009 году челябинки

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту похищения в 2009 году жительницы Челябинска, сказано в официальном Telegram-канале ведомства. В настоящее время разбирательства по данному делу продолжаются.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову П. Г. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сказано в заявлении СК.

Ранее стало известно, что житель поселка Смолино Челябинской области Владимир Ческидов 14 лет удерживал и насиловал в своем доме женщину. Осенью 2009 года мужчина под предлогом застолья с алкоголем пригласил к себе девушку и не выпускал ее до 30 июля 2023 года. Похищенной удалось сбежать, когда злоумышленника отвезли в больницу. Уезжая, он забыл закрыть дверь в комнату и женщина вырвалась на свободу.

Челябинка рассказала, что Владимир часто бил ее по голове, чтобы она забыла контактные данные родных. В погребе того же дома были найдены человеческие останки. Сообщается, что мужчина убил другую жительницу города, расчленил ее тело и закопал. По данным фактам возбуждены два уголовных дела.