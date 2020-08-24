Адвокат: Навальный не приходил в сознание

https://static.news.ru/photo/df5f858a-e60b-11ea-8a72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова сообщила, что политик не приходил в сознание. По её словам, он всё ещё находится в коме.

Это заявление она сделал в Мосгорсуде, где проходит слушание жалобы на установление срока ознакомления с уголовным делом о клевете в отношении оппозиционера, передаёт ТАСС. Таким образом юрист объяснила, почему Навальный не пришёл на заседание.

Причина неявки Алексея известна. Он был транспортирован в Германию в клинику, где находится в настоящее время. В сознание он еще не приходил. С ним невозможно связаться, потому что он в коме, — сказала она.

В ходе заседания прокуратура попросила суд истребовать из омской больницы информацию о диагнозе Алексея Навального, а также перенести слушание.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, который летел из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание в полёте, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из первоначальных причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его доставили в Германию. Соратники политика считают, что задержка связана с попыткой скрыть следы присутствия токсинов в организме политика.

Диагноз Навального до сих пор неизвестен, однако в больнице Омска заявляли, что сообщили его близким.

В начале июня 2020 года в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.

Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны, холуями (устаревшее название лакея) и предателями. После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории. 15 июня СК возбудил в отношении Навального дело о клевете. Как писал NEWS.ru, 10 августа московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу.