Адвокат Генрих Падва рассказал, что его пытались привлечь к делу Ефремова

https://static.news.ru/photo/add706de-edb1-11ea-b1ae-fa163e074e61_660.jpg Генрих Падва Фото: Anton Kuzyakin/Russian Look/Global Look Press

Один из самых известных в России адвокатов Генрих Падва сообщил, что сразу после смертельного ДТП с участием актёра Михаила Ефремова ему предложили вступить в дело.

Падва, по его словам, отказался, но порекомендовал другого опытного юриста, специализирующегося на подобных случаях, передаёт Lenta.ru.

В первый день мне звонили и просили вступить в дело. Я порекомендовал хорошего, опытного адвоката по таким делам, и к нему обратились, а потом, видимо, кто-то им насоветовал этого Пашаева, — сказал адвокат.

Также Падва отметил, что если суд не согласится с позицией защиты Ефремова, то действия его представителя Эльмана Пашаева скажутся на решении вопроса о наказании актёра. По мнению знаменитого адвоката, стиль защиты Пашаева вредит обвиняемому.

8 июня автомобиль актёра Михаила Ефремова выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон службы доставки, водитель которого позже скончался от полученных травм. В момент аварии артист был пьян. Дело Ефремова рассматривается в Пресненском суде столицы.

Как писал NEWS.ru ранее, Михаил Ефремов не будет отказываться от своего права выступить в прениях сторон по своему уголовному делу о смертельном ДТП, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.