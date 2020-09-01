Адвокат Ефремова высмеяла в зале суда вдову Захарова

https://static.news.ru/photo/87dc12a4-ec4d-11ea-a4bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Адвокат Елизавета Шаргородская, представляющая интересы актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в центре столицы, во время заседания Пресненского суда 1 сентября высмеяла вдову погибшего в аварии курьера из Рязани Сергея Захарова.

Ироничный тон юриста был связан с тем, что потерявшая мужа россиянка потребовала в качестве компенсации один рубль.

Как же Захаровой должно быть плохо, что она оценила смерть своего мужа в один рубль, — приводит слова Шаргородской корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Ранее сам Ефремов несколько раз перешёл «на личности» во время заседания Пресненского суда Москвы, где рассматривалось это скандальное дело. Актёр назвал Александра Добровинского «Добросвинским».

Ефремова обвиняют в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Как выяснилось, во время аварии Ефремов был сильно пьян. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как передавал NEWS.ru, политолог Евгений Сатановский, комментируя поведение Михаила Ефремова в зале суда, назвал актёра «полным идиотом», а также пожелал ему «пропасть навсегда».