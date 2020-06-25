Адвокат Ефремова уточнил смысл слов об усыновлении детей Захарова

https://static.news.ru/photo/cadbe7ec-b6c8-11ea-8c7b-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Эльман Пашаев/facebook.com

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил свои слова о готовности артиста усыновить детей Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине артиста.

Как отметил юрист, речь шла не о фактическом усыновлении. Он имел в виду, что Ефремов готов позаботиться о детях Захарова, оставшихся без отца, обеспечив им максимально достойную жизнь, помогая до конца своих дней.

По словам Пашаева, о денежной компенсации подробно сказать пока что нечего. Адвокат выходил на связь с братом покойного и обсуждал с ним сложившуюся ситуацию. Родственник Захарова готов встретиться с представителями Ефремова, но ждёт, когда адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский даст на это разрешение. Пашаев уверен, что сумма компенсации не называется умышленно. Таким образом семья Захарова планирует получить больше.

Они думают, если больше будут затягивать, то больше получат, но они глубоко ошибаются. Я не позволю, чтобы дело покойного превратили в торговый объект. Впервые за 20 лет в профессии сталкиваюсь с ситуацией, когда смерть человека превращают в шоу. С телеканалов деньги собирают, а когда речь идёт о переговорах, говорят, что им ничего не надо, — приводит слова Пашаева телеканал «360».

Также адвокат рассказал, что сам Ефремов сейчас находится в крайне тяжёлом эмоциональном состоянии. Юрист даже не рассказывает о многом происходящем своему подзащитному, чтобы тот не переживал ещё сильнее.

Ранее Пашаев утверждал, что Ефремов готов усыновить детей погибшего в ДТП Сергея Захарова, чтобы обеспечить им достойную жизнь.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Как передавал NEWS.ru, Пашаев заявил, что суд, скорее всего, обяжет актёра выплатить семье Сергея Захарова не более 1 млн рублей.