Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актёра

https://static.news.ru/photo/49299b64-c018-11ea-94e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о том, что актёр плохо себя чувствует и находится в подавленном состоянии.

Он без настроения, до сих пор сильно переживает. Но так как врачей нет, мы даже не знаем, что у него болит, — сказал Пашаев в интервью изданию «Собеседник».

Пашаев также отметил, что запретил Ефремову смотреть новости, чтобы его состояние не ухудшилось, так как артист может увидеть семью погибшего в ДТП.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь за рулём своего автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водителем которой был курьер Сергей Захаров. От полученных травм водитель фургона скончался в больнице.

Как стало известно, в момент аварии актёр Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Следователь отправил артиста под домашний арест. Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Однако адвокат актёра Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности Михаила Ефремова.

Как ранее писал NEWS.ru, следователь отменил назначенную на 7 июля 2020 года встречу с адвокатами по поводу ознакомления с делом о ДТП с участием Михаила Ефремова.