Адвокат Ефремова пообещал обнародовать видеозаписи из зала суда

https://static.news.ru/photo/490a2258-f0f5-11ea-b529-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Адвокаты актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в центре Москвы, намерены обнародовать записи судебных заседаний. Об этом заявил защитник артиста Эльман Пашаев.

Это будет сделано после завершения процесса, уточнил он.

Когда это закончится, я выложу в открытый доступ записи судебных заседаний, — сказал Пашаев в эфире Первого канала.

Ефремова обвиняют в совершении ДТП, которое произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Он отказался признавать вину в ДТП, так как заявил, что не помнит, был ли за рулём, однако на последнем заседании всё-таки сделал признательное заявление.

Прокуратура запросила для Ефремова 11 лет колонии. Пашаев считает, что это связано с сатирическими стихами, которые читал артист в своих выступлениях, а не из-за того, признал он сразу вину или нет.

Ранее NEWS.ru писал, что на одном из заключительных заседаний Ефремов удалился с Пашаевым в тайную комнату, чтобы обсудить детали дела о ДТП. Видеозапись из помещения попала в Интернет.