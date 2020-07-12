Адвокат Ефремова объяснил, почему посоветовал актёру не признавать вину

https://static.news.ru/photo/2e8acb46-c3d0-11ea-81ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: pashaev.elman/instagram.com

Адвокат актёра Михаила Ефремова, Эльмар Пашаев, намекнул на то, что его команда обладает некой информацией, сподвигшей его посоветовать своему клиенту не признавать вину в ДТП со смертельным исходом.

Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Михаилу Ефремову не признавать вину. Повторюсь, окончательное решение за судом, — написал юрист в своём Instagram.

Также он отметил, что готов к любому решению суда, так как оно будет основано на приведённых доказательствах.⁣⁣⠀

Отдельно Пашаев высказался о шумихе, которой сопровождается дело актёра, он заверил, что расследование никак не контролируется государством и у Ефремова нет никаких влиятельных друзей. Адвокат посоветовал дождаться решения суда, после которого «вся эта суета» будет никому не интересна.

Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо. И морально и физически. Все разговоры, осуждения и да, поддержка, ему не нужны. Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду, — заявил он.

Пашаев добавил, что публичность вредит семье жертвы и «в скорби люди не бегают по ток-шоу в поисках справедливости».

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Актёр свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно поняли.

Как писал NEWS.ru ранее, телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал планы адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева подать на него в суд, сообщает РИА Новости. Ранее Пашаев пообещал засудить Соловьёва за то, что тот разгласил результаты экспертизы Ефремова.