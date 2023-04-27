Адвокат блогера Митрошиной опровергла слухи о выплате 120 млн рублей Адвокат Волхова: блогер Митрошина не выплачивала задолженность по налогам

Фото: Социальные сети

Александра Митрошина

Информация о выплате блогером Александрой Митрошиной долга в размере 120 млн рублей не соответствует действительности, сообщила РБК адвокат медиа-персоны Алиса Волхова. Дело находится на стадии следствия, и защита пытается оспорить обвинения, выдвинутые в отношении блогера.

Уголовное дело находится на стадии следствия, — пояснила Волхова.

Ранее СМИ сообщали, что Митрошина погасила всю задолженность по налогам от доходов, которые она имеет со своих блогов.

Дело против Митрошиной завели в марте по статье об уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие считает, что блогер с 2020 года не предприняла каких-либо попыток оплатить налог с продаж своего курса по самообразованию. В квартире Митрошиной были проведены обыски.

Митрошина имеет более 4,2 млн подписчиков в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена, ее владелец компания Meta признана экстремистской организацией). С 2011 года она писала про гаджеты, путешествия, но темой, которая принесла ей популярность, стал фитнес. Блогер рассказывала о своих тренировках, питании, выкладывала фото того, как меняется ее тело.