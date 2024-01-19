Адвокат Блиновской объяснила, почему она не может погасить задолженность Адвокат Сальникова: Блиновская не может погасить долг из-за ареста счетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Долг блогера Елены Блиновской растет ежедневно, а погасить его нет возможности из-за наложенного на счета ареста, рассказала KP.RU адвокат «королевы марафонов» Наталия Сальникова. По ее словам, оплачивать задолженность попросту нечем. Сумма тем временем увеличивается на 500 тысяч рублей в день.

Да, действительно, долг увеличивается, потому что это пени. Все имущество и банковские счета Елены арестованы. Оплачивать задолженность нечем. Источника погашения, к сожалению, нет, — рассказала Сальникова.

Изначально сумма долга Блиновской перед Федеральной налоговой службой составляла 918 млн рублей. Сейчас же она превысила 1,4 млрд рублей. Блогер не может погасить эту задолженность уже на протяжении девяти месяцев.

Ранее суд отказал Блиновской в прощении штрафов и пеней. Она просила суд снизить общую сумму налогов на 60%. Однако блогер не предоставила ряд документов, среди которых справки о наличии счетов в банках и информация о том, есть ли на них средства, поэтому суд встал на сторону ответчика. Им является инспекция ФНС № 6 по Москве.