Долг Блиновской растет на полмиллиона рублей каждый день Mash: долг Блиновской вырос на 9 млн рублей за последние 18 дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Задолженность инфоблогера Елены Блиновской увеличилась на 9 млн рублей за последние 18 дней, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, ежедневно к ее долгу прибавляется по полмиллиона рублей пени.

Как передает канал, в настоящее время Блиновская должна 1,418 млрд рублей. При этом за несколько дней до увеличения суммы она подала в суд на Федеральную налоговую службу и потребовала признать недействительными решения московской инспекции ФНС № 6, согласно которым должна выплатить все штрафы, пени и недоимки.

Отмечается, что за весь период с момента возбуждения дела Блиновская заплатила только 55 млн рублей. Она также лишилась свыше 400 сотрудников, занимавшихся организацией и продвижением ее марафонов, поскольку не могла выплачивать им заработную плату из-за арестованных счетов.

Ранее сообщалось, что суд отказал Блиновской в прощении пеней и штрафов. Она просила суд снизить общую сумму налогов на 60%. Однако блогер не предоставила ряд документов, среди которых справки о наличии счетов в банках и информация о том, есть ли на них средства, поэтому суд встал на сторону ответчика — инспекции ФНС № 6 по Москве.