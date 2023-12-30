Суд отказал Блиновской в прощении пеней и штрафов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Блиновская

Инфоблогеру Елене Блиновской придется выплатить всю сумму налогов, включая пени и штрафы, сообщает Telegram-канал SHOT. Ранее она просила снизить выплаты на 60%.

По данным SHOT, блогер не предоставила ряд документов, среди которых справки о наличии счетов в банках и информация о том, есть ли на них средства.

Блиновская подавала иск против инспекции ФНС № 6 по Москве. Она требует признать решения и действия налоговой службы незаконными. Иск был подан 26 декабря и уже принят к производству. Дело будет рассмотрено 6 февраля 2024 года в 10:00 мск. Она требовала снизить долги по налогам на 60% — до 560 млн рублей.

В середине декабря УФНС по Москве не удовлетворило жалобу защиты Блиновской о снижении долга как минимум в два раза. Сумма недоимки, штрафов и пени составляет 1,4 млрд рублей. Юрист Александр Хаминский отмечал в разговоре с NEWS.ru, что успех в суде будет зависеть от качества представленных стороной защиты доказательств.

28 декабря зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов рассказал о подготовке нового законопроекта, который лишит блогеров возможности уходить от налогов и зарабатывать на запрещенных интернет-платформах. По его словам, теперь будет проще доказать факт рекламы, в том числе в запрещенных в РФ соцсетях.