Администрация президента РФ: отношение россиян к мигрантам ухудшается

https://static.news.ru/photo/5d93481e-9841-11eb-8c02-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Межнациональные отношения в РФ усложняются тем, что граждане России стали хуже относиться к мигрантам. По итогам 2020 года было зафиксировано ухудшение отношения россиян к иностранцам.

По словам заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова, ситуация становится напряжённой. Он заявил о необходимости выстраивать системные меры по адаптации и интеграции мигрантов в российское сообщество.

В 2020 году практически каждый четвёртый респондент заявил об отрицательном отношении к мигрантам. При этом имеется негативная динамика. Это отношение становится только хуже — на 7,5 процента выросло количество людей, которые плохо относятся к мигрантам. Данная ситуация оказывает существенное влияние на состояние межнациональных отношений, — цитирует Магомедова РИА Новости.

Чиновник заметил, что по данным МВД, в прошлом году в РФ было зафиксировано пребывание около 800 тысяч несовершеннолетних граждан других государств. При этом лишь 140 тысяч из них оказались включены в систему российского школьного образования. Магомедов задался вопросом, где находятся остальные.

Он признал, что российское образование не готово к такому наплыву детей из-за рубежа, которые плохо знают язык и воспитывались в других культурных традициях. Тем более важна работа с ними, подчёркивает Магомедов. Он привёл в пример страны Европы и США, где миграционное давление создаёт проблемы для коренного населения, и призвал не допустить этого в России.

Замглавы администрации президента проводит в Новосибирске ежегодный семинар-совещание. Он посвящён практике и задачам органов исполнительной власти субъектов РФ по реализации стратегии государственной национальной политики до 2025 года. Он поднял вопрос мигрантов в рамках мероприятия, добавив, что существует опасность формирования этнических анклавов. Они не только способствуют криминализации общества, но также создают благоприятную почву для национализма и ксенофобии. Кроме того, в этих ситуациях неизбежны провоцирования конфликтов с местным населением.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов оценил перспективы наплыва трудовых мигрантов в РФ в результате возобновления сообщения со Средней Азией. По его словам, ожидается приезд порядка миллиона иностранцев.