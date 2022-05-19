«А остальной бизнес?»: идею Хамзаева о лишней неделе отпуска раскритиковали Юрист Яковлева раскритиковала идею Хамзаева о лишней неделе отпуска для отдыхающих в России

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Эксперт по трудовому праву компании «Бридж Групп» Валентина Яковлева в беседе с NEWS.ru прокомментировала инициативу депутата Госдумы Султана Хамзаева, который предложил предоставлять дополнительную неделю оплачиваемого отпуска россиянам, выбирающим отдых внутри страны. По её словам, данную идею не поддержат работодатели.

Теоретически [ещё одна неделя оплачиваемого отпуска], может быть, была бы полезна гражданам и работникам, а про работодателей мало кто подумал. Им это крайне неполезно, потому что у нас и так в общем случае 28 дней отдыха плюс все праздничные дни, которые не включаются в дни отпуска, итого 35 дней получается. И всё это оплачиваемое. Соответственно, ещё неделька — это может вызвать волну недовольства у работодателей и в целом негативно скажется на экономике. Выдвигая подобную инициативу, он прежде всего подумал о туристическом бизнесе. А весь остальной бизнес как? — отметила Яковлева.

Она подчеркнула, что в случае принятия данной инициативы нужно будет вносить соответствующие изменения в Трудовой кодекс, но при желании это делается быстро.

Хамзаев считает, что россиянам, выбирающим отдых внутри страны, следует предоставлять дополнительную неделю оплачиваемого отпуска. Парламентарий пояснил, что в преддверии туристического сезона государством определён ключевой вектор, согласно которому все меры поддержки должны быть сосредоточены на внутреннем туризме. Согласно его инициативе, на дополнительную неделю отпуска смогут рассчитывать те россияне, которые предоставят подтверждение, что они намерены отдохнуть внутри страны.