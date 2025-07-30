90% владельцев авто не делают этого летом и теряют деньги

Лето — идеальное время для выгодной покупки зимних шин. Как показывает практика, в июле-августе цены на зимнюю резину достигают минимальных значений. Уже с сентября стоимость начинает расти, достигая пика к началу зимнего сезона.

По данным экспертов, 90–95% автомобилистов приобретают зимние шины в конце осени, когда до первых заморозков остается совсем немного времени. Это создает ажиотажный спрос и закономерный рост цен. Гораздо разумнее позаботиться о зимней резине заранее — в разгар летнего сезона. Такой подход позволяет не только сэкономить до 30% стоимости комплекта, но и избежать дефицита нужного размера. Дополнительный плюс — возможность не спеша выбрать оптимальный вариант и сразу подготовить автомобиль к зиме. Хранить купленные шины до сезона можно в прохладном сухом месте, защитив от прямых солнечных лучей.

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