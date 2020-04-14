88% учащихся сообщили о сбоях обучающих онлайн-платформ

https://static.news.ru/photo/9910605e-7e23-11ea-a922-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости

Со сбоями в работе обучающих онлайн-платформ столкнулись 88% использующих их детей, задания на них выполняли 50% учащихся, а видеоуроки посмотрели 54%.

Об этом говорят результаты опроса, проведённого экспертами проекта ОНФ «Равные возможности — детям» и фонда «Национальные ресурсы образования», в котором приняли участие 2695 школьников в возрасте от 13 до 18 лет и более 2400 родителей.

Среди последних более двух третей считают, что дистанционное обучение не заменит уроки в школах, а 60% учащихся сообщили, что не хотели бы учиться так постоянно. 62% родителей говорят о снижении мотивации к учёбе у их детей, о её повышении — только 9%.

Ранее NEWS.ru писал, что Ростех презентовал 30 современных разработок в области дистанционного обучения для школ и вузов.