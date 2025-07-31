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31 июля 2025 в 21:05

5 минут и минимум калорий — быстрый творожный десерт без выпечки и сахара

Низкокалорийный творожный десерт: простой рецепт лакомства Низкокалорийный творожный десерт: простой рецепт лакомства Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете быстрый и полезный десерт, попробуйте приготовить творожный десерт за пять минут. Он получается легким, вкусным и идеально подходит для тех, кто следит за питанием.

В глубокой миске соедините 200 граммов нежирного творога, одну столовую ложку меда (или замените его на кленовый сироп), немного ванилина и пару ложек натурального йогурта. Все хорошо перемешайте до однородной кремовой текстуры. Для насыщенного вкуса можно добавить щепотку корицы или измельченный банан. Разложите получившуюся массу по креманкам и украсьте свежими ягодами, кусочками фруктов или орехами.

Такой творожный десерт готовится без выпечки и сахара, его можно подать сразу или немного охладить. Он станет отличным вариантом перекуса, легкого завтрака или полезного угощения к чаю. Готовьте с удовольствием и балуйте себя натуральными лакомствами! Быстрый творожный десерт — это не только вкусно, но и полезно.

Предлагаем также приготовить быстрые булочки на завтрак с сосисками — для них понадобится всего три ингредиента.

рецепт
творог
десерты
правильное питание
Анна Иванова
А. Иванова
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