30 новых случаев коронавируса подтвердились на месторождениях на Ямале

https://static.news.ru/photo/9885bfc0-87ac-11ea-aae3-fa163e074e61_660.jpg Фото: yanao.ru

В Ямало-Ненецком автономном округе на месторождениях выявили ещё 39 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

39 новых случаев, 30 из них — у работников месторождений в Ямальском районе, все выявлены при обследовании контактных с ранее заболевшими, — цитирует «Интерфакс» руководителя оперативного штаба ЯНАО Татьяну Бучкову.

Один случай подтверждён у вахтовика в Надымском районе, который был на карантине. Семь заразившихся нашли среди вахтовых рабочих на производственных базах в районе Нового Уренгоя. Всего число подтверждённых случаев на месторождениях в ЯНАО достигло 202.

Ранее NEWS.ru писал, что число заражённых COVID-19 в Москве за сутки выросло на 2957 человек. Таким образом, темпы заболеваемости в российской столице вновь выросли после нескольких дней. Для сравнения: накануне в столице было зафиксировано 1959 новых случаев.