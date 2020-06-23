14 человек умерли от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о последствиях COVID-19. В течение суток погибли 14 заражённых пациентов.

Эти люди имели положительные тесты на вирус и подтверждённую пневмонию, говорится в Telegram-канале оперштаба. Таким образом общее число погибших на территории мегаполиса достигло 3657.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что в РФ сделано уже 17 миллионов исследований на коронавирусную инфекцию, а наша страна лидирует в мире по числу тестов. Об этом глава страны заявил во время телеобращения. По словам российского лидера, динамика снижения заболеваемости в России сейчас очень хорошая.

В мире коронавирусом заражены более 9,1 млн человек. Жертвами болезни стали более 472 тыс. пациентов, а вылечиться с момента начала пандемии удалось 4,5 млн.

На 23 июня в России — 899 705 случаев коронавирусной инфекции (+7425 за последние сутки), 356 429 выздоровели (+12 013 за последние сутки). Умерли 8359 человек (+153 за последние сутки).