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124 гражданина РФ смогли вернуться в Россию из итальянской Вероны

20:31, 16 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

16 августа состоялся очередной вывозной рейс из Италии, который доставил домой 124 россиянина.

Как сообщается на Facebook-странице посольства России в Риме, рейс авиакомпании S7 по маршруту Верона-Москва организовал оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

В аэропорту Вероны помощь российских гражданам в прохождении всех формальных процедур оказали сотрудники генерального консульства РФ в Милане.

Как передавал NEWS.ru, власти Таджикистана получили разрешение на чартерные рейсы для вывоза своих граждан из России. Согласно разрешению, в августе будет произведено 55 вывозных рейсов. Вылетающие должны иметь при себе справку об отсутствии COVID-19, полученную после тестирования методом ПЦР, сделанного не ранее чем за четверо суток до прибытия в Таджикистан. Дети до 3 лет в справках не нуждаются.

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