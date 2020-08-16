124 гражданина РФ смогли вернуться в Россию из итальянской Вероны

16 августа состоялся очередной вывозной рейс из Италии, который доставил домой 124 россиянина.
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В аэропорту Вероны помощь российских гражданам в прохождении всех формальных процедур оказали сотрудники генерального консульства РФ в Милане.
Как передавал NEWS.ru, власти Таджикистана получили разрешение на чартерные рейсы для вывоза своих граждан из России. Согласно разрешению, в августе будет произведено 55 вывозных рейсов. Вылетающие должны иметь при себе справку об отсутствии COVID-19, полученную после тестирования методом ПЦР, сделанного не ранее чем за четверо суток до прибытия в Таджикистан. Дети до 3 лет в справках не нуждаются.
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