«112»: к Собчак нагрянули с обыском «112»: в загородном доме Ксении Собчак проходят обыски

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал 112 сообщает, что в загородном доме журналистки Ксении Собчак проходят обыски. Правоохранительные органы нагрянули в элитный коттеджный поселок «Горки-8» в Подмосковье.

Накануне Telegram-канал Varlamov News сообщил, что полиция задержала коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова в ночь на 25 октября в одном из ресторанов Москвы. Он может стать фигурантом по уголовному делу о вымогательстве. Тогда она выразила надежду, что сообщения о его задержании ошибочны.

Позднее Собчак подтвердила задержание своего коммерческого директора. По ее словам, Суханов был задержан «за вымогательство». Журналистка заявила, что таким образом производится «очередное давление на журналистику в стране», добавив, что ранее регулярно задерживали журналистов ее команды, а теперь «взялись за Кирилла».