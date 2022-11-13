Звезду российского кино госпитализировали в Москве Актрису Марину Дюжеву госпитализировали в Москве с переломом руки

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Марина Дюжева

Российскую актрису театра и кино Марину Дюжеву поместили в одну из столичных больниц. Знакомый с ситуацией источник сообщил «Известиям», что 67-летняя артистка сломала руку.

По словам собеседника, актриса упала на улице еще 24 октября. Медики диагностировали у нее закрытый перелом руки со смещением, из-за чего пришлось делать операцию. В настоящее время артистка проходит реабилитацию.

Дюжева известна ролями в таких картинах, как «Покровские ворота», «По семейным обстоятельствам», «Трактир на Пятницкой» и других. Зрителям она также хорошо знакома по сериалам.

В сентябре российского актера театра и кино Сергея Бурунова экстренно госпитализировали с коронавирусом. Артист находился в состоянии средней тяжести. Он жаловался на кашель с мокротой, одышку, боль в горле, голове и мышцах.