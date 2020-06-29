Звезде «Папиных дочек» начали угрожать из-за слухов о романе с Прилучным

https://static.news.ru/photo/99ccacca-baa8-11ea-8a5e-fa163e074e61_660.jpg Мирослава Карпович Фото: m1r0slava_karpovich/instagram.com

Актриса Мирослава Карпович, известная по роли Маши в «Папиных дочках», начала получать угрозы после того, как её заметили в обществе Павла Прилучного.

Некоторые интернет-пользователи обрушили на девушку целый шквал критики и оскорблений. Более того, они грозят ей расправой и желают всевозможных неприятностей и даже смерти.

Однако не все поддерживают их точку зрения, отмечая, что их поведение может обернуться проблемами с законом.

За угрозы может светить уголовное наказание, — написал один из комментаторов.

Сама Карпович никак не реагирует на угрозы и не высказывается о слухах вокруг своей личной жизни.

Ранее в СМИ появилась информация, что Прилучный, недавно расставшийся с Агатой Муцениеце, не стал скучать в одиночестве, и закрутил роман с Карпович. Актёры познакомились во время репетиции спектакля. Коллеги артистов часто видят эту пару вместе. При этом влюблённые не делают никаких заявлений о своём статусе.

Карпович ранее замужем не была. Однако у неё было несколько ярких романов со звёздами отечественного шоу-бизнеса.

Как писал NEWS.ru, Муцениеце рассказала, почему подала на развод с мужем. Актриса отметила, что она — последний человек, у которого надо спрашивать секрет счастливых семейных отношений. 13 июня Муцениеце записала обращение к Прилучному. В нём она поблагодарила супруга за, что он научил её любить. А 15 июня они получили документы, подтверждающие расторжение брака. Артистка не раз жаловалась на то, что её возлюбленный злоупотребляет алкоголем, а также поднимает на неё руку.

Недавно Муцениеце поделилась со своими подписчиками трогательной историей о том, как её сын Тимофей переживает из-за развода родителей.