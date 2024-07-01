Звезда «Слова пацана» раскрыл, с кем мечтает поработать Актер Зулькарнаев признался, что мечтает поработать с Цыгановым и Меньшиковым

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Лев Зулькарнаев

Актер Лев Зулькарнаев на красной дорожке национальной премии кинематографических искусств «Ника» признался, что мечтает поработать с Евгением Цыгановым. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, он объяснил, что работы Цыганова его всегда удивляют. Он также добавил, что не отказался бы от сотрудничества с Олегом Меньшиковым.

Меня Цыганов всегда удивляет. Я мечтаю с ним поработать, дай Господи, что это случится. С Олегом Евгеньевичем Меньшиковым [тоже мечтаю поработать], — отметил он.

Зулькарнаев также заявил, что наиболее запоминающимися картинами за последние два года стали сериалы «Король и Шут» и «Слово пацана. Кровь на асфальте». На красной дорожке премии «Ника» он признался, что также высоко оценивает фильмы Романа Михайлова.

Ранее Зулькарнаев, исполнивший роль Зимы в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», признался в алкогольной зависимости. По словам артиста, раньше он в больших количествах употреблял спиртное. Он подчеркнул, что стал пить из-за расставания с девушкой. Сейчас артист сократил употребление спиртного до двух раз в неделю, но полностью отказаться от него не может, потому что сильно устает.

До этого американский актер Майкл Бин сорвал съемки фильма «Американец» Алексея Балабанова, уйдя в длительный запой после прибытия в Норильск в 2003 году. Об этом рассказал продюсер и переводчик Тобин Обер в день 65-летнего юбилея российского режиссера.