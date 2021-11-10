Звезда шансона Вика Цыганова раскритиковала телешоу «Три аккорда»

Певица Вика Цыганова рассказала NEWS.ru о своём разочаровании от проекта Первого канала «Три аккорда», где известные артисты исполняют песни в стиле шансон. По мнению звезды, «шоу становится всё хуже» и рейтинги программы «будут падать всё ниже и ниже».

Шоу становится всё хуже. Подбор песен так себе. Ни два ни полтора. Это не телевидение и не театр. Мне кажется, рейтинги «Трёх аккордов» будут падать всё ниже и ниже, — заявила исполнительница.

Цыганова уточнила, что дважды участвовала в «Трёх аккордах» в качестве члена жюри как приглашённая звезда. После чего решила больше не приходить на проект.

Во второй раз сидела и думала, что больше не приду. Потому что мне нечего сказать по поводу номеров ни участникам, ни зрителям, — объяснила певица.

В настоящее время Вика Цыганова участвует в шоу НТВ «Суперстар!». Проект стартовал в минувшие выходные, и по итогам первого выпуска члены жюри признали её лучшей. Однако певица рассказала в беседе с NEWS.ru, что осталась недовольна тем, как сняли её выступление с песней «Приходите в мой дом». По словам артистки, когда её супруг, автор песни Вадим Цыганов, увидел этот номер по ТВ, у него «чуть не случился сердечный приступ».