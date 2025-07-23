Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 12:01

Звезда сериала «Молодежка» рассказал о своих поклонницах

Актер Влад Канопка рассказал, что его поклонницы не караулят у подъезда

Влад Канопка Влад Канопка Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Звезда сериала «Молодежка» Влад Канопка рассказал, что даже несмотря на высокую популярность, его поклонницы всегда вели себя прилично. В интервью «Леди.Mail» он отметил, что манеры караулить кумира у подъезда и постоянно звонить, остались в 90-х. Сейчас они просто подписываются на соцсети, просят вместе сфотографироваться, иногда дарят какие-то небольшие презенты.

Да даже у моих знакомых, гораздо более популярных, чем я, артистов, никаких трэшовых историй про поклонниц нет. Это, наверное, тема больше про певцов, когда их атакуют фанатки. Если вообще манера караулить кумира у его подъезда не осталась в 90-х, — рассказал он.

Ранее актер Артем Ткаченко признался, что его поклонницы, как правило, не пишут ему любовные письма. По словам актера, это связано с его семейным положением, и он ценит воспитанность своих поклонниц.

До этого кинорежиссер Никита Михалков поделился впечатлениями от встречи с обнаженной поклонницей, которая призналась, что росла на его фильмах. По словам телеведущего, это произошло 25 лет назад в одном из ночных клубов Москвы.

актеры
сериалы
поклонницы
звезды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Королевская семья Британии: последние новости, тайный смысл колец Миддлтон
В России снимут сериал об АвтоВАЗе
Пятилетний ребенок госпитализирован из-за выстрела хлопушки в лицо
Путин подписал новый закон, расширяющий понятие экстремистской организации
Стало известно, сколько западных самолетов осталось у ВСУ
«Боевая закладка», налет на ГРЭС, прорыв границы: ВСУ атакуют РФ 23 июля
Экономист объяснил, почему крупные банки снизили ставки по вкладам
«Путь к жестокости»: депутат осудил запрет кормить бездомных животных
«Светлаков и Галустян гнули пальцы»: Живейнова о съемках в «Наша Russia»
Песков подтвердил участие российской делегации в переговорах в Стамбуле
Володин анонсировал поездку в Северную Корею
В трех крупных украинских городах ожидаются новые протесты
Зоозащитник оценила предложение ГД о штрафах за кормление животных
Уроженец Казахстана получил российский паспорт после СВО
Володин объяснил, на что направлена спецоперация на Украине
Песков поделился ожиданиями Кремля по переговорам с Украиной в Стамбуле
Генерал назвал неочевидную сложность для ВСУ с западными самолетами
БДСМ с продолжением: гей-жиголо убил пенсионеров и танцевал перед камерой
В Кремле раскрыли, что будет обсуждаться на переговорах в Стамбуле
Песков назвал главное условие для встречи Путина и Зеленского по Украине
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.