Звезда сериала «Молодежка» рассказал о своих поклонницах Актер Влад Канопка рассказал, что его поклонницы не караулят у подъезда

Звезда сериала «Молодежка» Влад Канопка рассказал, что даже несмотря на высокую популярность, его поклонницы всегда вели себя прилично. В интервью «Леди.Mail» он отметил, что манеры караулить кумира у подъезда и постоянно звонить, остались в 90-х. Сейчас они просто подписываются на соцсети, просят вместе сфотографироваться, иногда дарят какие-то небольшие презенты.

Да даже у моих знакомых, гораздо более популярных, чем я, артистов, никаких трэшовых историй про поклонниц нет. Это, наверное, тема больше про певцов, когда их атакуют фанатки. Если вообще манера караулить кумира у его подъезда не осталась в 90-х, — рассказал он.

Ранее актер Артем Ткаченко признался, что его поклонницы, как правило, не пишут ему любовные письма. По словам актера, это связано с его семейным положением, и он ценит воспитанность своих поклонниц.

До этого кинорежиссер Никита Михалков поделился впечатлениями от встречи с обнаженной поклонницей, которая призналась, что росла на его фильмах. По словам телеведущего, это произошло 25 лет назад в одном из ночных клубов Москвы.