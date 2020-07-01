Звезда «Папиных дочек» оголилась для мужского журнала

https://static.news.ru/photo/8114c1d8-bb8c-11ea-b323-fa163e074e61_660.jpg Дарья Мельникова Фото: melnikovadsh/instagram.com

Российская актриса Дарья Мельникова, известная по сериалу «Папины дочки», снялась обнажённой. Откровенные кадры появились на страницах журнала MAXIM. Самые скромные снимки она опубликовала в своём аккаунте в Instagram.

Вошедшее выложить не могу, мама не одобрит. Но для меня это искусство, — пояснила актриса.

Фотографии выполнены в черно-белых тонах и смотрятся весьма необычно. На них Мельникова позирует, прикрывая грудь большим листом. Также есть кадры, сделанные со спины. На них видны соблазнительные изгибы фигуры девушки.

Кадры пришлись по душе пользователям Сети. Они отметили, что Дарья выглядит роскошно. Однако некоторые раскритиковали её образ, заявив, что им трудно воспринимать «папину дочку» в таком виде. Они посчитали, что Мельникова на этих фотографиях больше походит на «заключённую лагеря». Свой комментарий оставила и другая актриса «Папиных дочек» Лиза Арзамазова.

Круто, стильно! Теперь буду с нетерпением ждать вошедшее. Обнимаааюююю! — написала она.

Ранее Мельникова произвела на фанатов впечатление снимком в духе Мэрилин Монро. Она повторила сцену с взмывающим от воздушного потока платьем. Актриса посвятила публикацию 8 Марта, призвав мужчин не игнорировать этот праздник. На кадрах 28-летняя мать двоих детей стоит перед вентилятором и придерживает платье, писал NEWS.ru.