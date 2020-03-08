Мужчины! Как бы вы не относились к этому дню «почему я по календарю должен дарить тебе букет, я и так тебя люблю» — нам всегда приятно, по поводу или без, получать подарки! — подписала пост Мельникова.
Поклонников снимок актрисы равнодушным не составил. Только за ас публикация собрала более пяти тысяч отметок «Мне нравится». Поклонники назвали Мельникову «офигенно красивой» и «сексуальной» и попросили почаще радовать их «красивыми фото».
Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса из сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова опубликовала пост в Instagram, в котором сообщила, что ищет адвоката для развода. Со своим супругом, актёром Артуром Смольяниновым, они не раз ссорились и даже какое-то время жили отдельно из-за загулов артиста.