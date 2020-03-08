https://static.news.ru/photo/51249f74-625a-11ea-9ac5-fa163e074e61_660.jpg Дарья Мельникова Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова произвела на фанатов впечатление снимком в духе Мерилин Монро. Она повторила сцену с взмывающим от воздушного потока платьем.

Мельникова посвятила публикацию 8 марта, призвав мужчин не игнорировать этот праздник. 28-летняя актриса, мать двоих детей стоит перед вентилятором и придерживает платье.

Мужчины! Как бы вы не относились к этому дню «почему я по календарю должен дарить тебе букет, я и так тебя люблю» — нам всегда приятно, по поводу или без, получать подарки! — подписала пост Мельникова.

Поклонников снимок актрисы равнодушным не составил. Только за ас публикация собрала более пяти тысяч отметок «Мне нравится». Поклонники назвали Мельникову «офигенно красивой» и «сексуальной» и попросили почаще радовать их «красивыми фото».

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса из сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова опубликовала пост в Instagram, в котором сообщила, что ищет адвоката для развода. Со своим супругом, актёром Артуром Смольяниновым, они не раз ссорились и даже какое-то время жили отдельно из-за загулов артиста.