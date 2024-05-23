Звезда «Ленкома» посоветовал Кологривому «отрегулировать поведение» Актер Агапов посоветовал Кологривому «отрегулировать поведение»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Агапов

Актеру Никите Кологривому важно отрегулировать свое поведение, заявил NEWS.ru актер, Народный артист России и звезда «Ленкома» Иван Агапов. По его словам, артистам необходимо ответственнее относиться к профессии, к своему таланту и к жизни в целом.

Важно отрегулировать свое поведение. Марк Анатольевич Захаров, по-моему, нам еще на первом курсе сказал, а я повторяю своим студентам: «Вы сели в этот поезд. Но это не значит, что каждый доедет до конечной станции. Потому что у кого-то не хватит мозгов, или не сможет отрегулировать свои отношения с дурными привычками, или просто крыша поедет... Ответственнее надо относиться и к профессии, и к своему таланту, и к жизни в целом», — сказал Агапов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иван Агапов

Участник нового музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия» отметил, что актерам сериала «Слово пацана» повезло стать звездами. По словам Агапова, молодые артисты идеально попали в образы, а проект получился интересным.

Им, конечно, повезло: оказались в нужное время в нужном месте. Сериал действительно интересный, идеальное попадание в образы. Дай Бог, чтобы у молодых артистов хватило ума не подумать, будто птица счастья уже поймана ими за крылышко. А чтобы хватило ума идти дальше в профессии. Конечно, у них сейчас есть узнаваемость. Но и спроса больше, — добавил Агапов.

Ранее Никита Кологривый, широко известный по ролям в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильме «По щучьему велению», признался, что мечтал о деньгах и славе, когда шел в профессию. По его словам, он всегда хотел быть знаменитым, играть главные роли, и не думал об искусстве.