Звезда «Дома-2» Алёна Рапунцель рассказала о деградации на проекте

Топовая участница «Дома-2» Алёна Рапунцель покинула проект и не собирается возвращаться в отличие от своей сестры Ольги. Молодая женщина заявляет, что она деградировала за время пребывания на проекте.
Алёна считалась одной из главных героинь реалити-шоу. Но все её отношения с мужчинами заканчивались неудачно, хотя женщина успела родить ребёнка от другого известного участника телестройки Ильи Яббарова.
Сейчас экс-участница шоу снимает квартиру в Москве, где живёт вместе с сыном. В деньгах она не нуждается,
Целиком и полностью занимаюсь своим саморазвитием, потому что на проекте я деградировала, мне стало в какой-то момент тесно. Отныне буду продвигать себя, — приводит издание слова бывшей участницы «Дома-2».
Также Алёна пробует себя как певица. Сейчас она записывает свою первую песню. Трек посвящён чувствам женщины в момент расставания с последним сожителем Максимом Колесниковым.
Ранее NEWS.ru сообщал, что участница «Дома-2» Екатерина Скалон была жестоко избита на телестройке и госпитализирована с травмами в больницу. За 23-летней девушкой приезжала скорая.
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