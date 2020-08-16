Звезда «Дома-2» Алёна Рапунцель рассказала о деградации на проекте

https://static.news.ru/photo/62ae36c4-e040-11ea-be39-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/dom2

Топовая участница «Дома-2» Алёна Рапунцель покинула проект и не собирается возвращаться в отличие от своей сестры Ольги. Молодая женщина заявляет, что она деградировала за время пребывания на проекте.

Алёна считалась одной из главных героинь реалити-шоу. Но все её отношения с мужчинами заканчивались неудачно, хотя женщина успела родить ребёнка от другого известного участника телестройки Ильи Яббарова.

Алёна Рапунцель instagram.com/family.alena/

Сейчас экс-участница шоу снимает квартиру в Москве, где живёт вместе с сыном. В деньгах она не нуждается, пишет StarHit. Алёна ведёт различные мероприятия, работает телеведущей, зарабатывает на рекламе в Instagram.

Целиком и полностью занимаюсь своим саморазвитием, потому что на проекте я деградировала, мне стало в какой-то момент тесно. Отныне буду продвигать себя, — приводит издание слова бывшей участницы «Дома-2».

Также Алёна пробует себя как певица. Сейчас она записывает свою первую песню. Трек посвящён чувствам женщины в момент расставания с последним сожителем Максимом Колесниковым.

Ранее NEWS.ru сообщал, что участница «Дома-2» Екатерина Скалон была жестоко избита на телестройке и госпитализирована с травмами в больницу. За 23-летней девушкой приезжала скорая.