«Знаю, что нужен там»: SHAMAN о встречах с бойцами СВО SHAMAN заявил, что чувствует себя нужным бойцам СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Российский певец SHAMAN заявил NEWS.ru, что чувствует себя нужным бойцам, которые выполняют задачи специальной военной операции на Украине. Он отметил, что на него производят впечатление стойкость, мужество и сила духа военнослужащих.

Я стараюсь больше отдать от себя. Поразило, что люди не теряют мужество, стойкость, веру и силу духа. Это поразило, потому что атмосфера непростая. Но мы как музыканты стараемся отвлечь людей. Я надеюсь, что у меня это получается. Во всяком случае я знаю, что я там нужен, — подчеркнул SHAMAN.

В августе артист признался, что его жена очень переживает из-за концертов в зоне СВО. Он отметил, что, несмотря ни на что, его супруга относится с пониманием к решению выступать в новых регионах России, как и к любым другим его решениям. Исполнитель также добавил, что во время пребывания в приграничных городах он чувствует свою нужность и для него это самое главное.

Ранее был опубликован полный райдер SHAMAN, из которого стало известно, что он предпочитает тонированные машины, которые должны предоставить организаторы концертов, а в случае длинной поездки певец требует минивэны с матрасом по размеру заднего дивана и опытными выспавшимися водителями. Наибольшее внимание артист уделяет безопасности и просит двух личных телохранителей, которые должны находиться с ним от прилета до вылета и передвигаться на автомобилях не ниже бизнес-класса.