Российский певец SHAMAN заявил NEWS.ru, что чувствует себя нужным бойцам, которые выполняют задачи специальной военной операции на Украине. Он отметил, что на него производят впечатление стойкость, мужество и сила духа военнослужащих.
Я стараюсь больше отдать от себя. Поразило, что люди не теряют мужество, стойкость, веру и силу духа. Это поразило, потому что атмосфера непростая. Но мы как музыканты стараемся отвлечь людей. Я надеюсь, что у меня это получается. Во всяком случае я знаю, что я там нужен, — подчеркнул SHAMAN.
В августе артист признался, что его жена очень переживает из-за концертов в зоне СВО. Он отметил, что, несмотря ни на что, его супруга относится с пониманием к решению выступать в новых регионах России, как и к любым другим его решениям. Исполнитель также добавил, что во время пребывания в приграничных городах он чувствует свою нужность и для него это самое главное.
Ранее был опубликован полный райдер SHAMAN, из которого стало известно, что он предпочитает тонированные машины, которые должны предоставить организаторы концертов, а в случае длинной поездки певец требует минивэны с матрасом по размеру заднего дивана и опытными выспавшимися водителями. Наибольшее внимание артист уделяет безопасности и просит двух личных телохранителей, которые должны находиться с ним от прилета до вылета и передвигаться на автомобилях не ниже бизнес-класса.