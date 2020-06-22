Знакомый Асмус рассказал подлинную ситуацию с разводом актрисы с Харламовым

https://static.news.ru/photo/18e76084-b4b1-11ea-aa9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Знакомые и друзья Кристины Асмус и Гарика Харламова не удивились, когда узнали о том, что их союз распался. Сейчас представители артистов делают всё, чтобы журналисты не беспокоили звёзд.

Меня, лично меня, абсолютно не удивила новость об их расставании. Представители Кристины всеми силами пытаются оградить её от интервью и общения с журналистами. Возможно, позже Кристина сможет что-то сказать о личной жизни, но сейчас — нет, — отметил знакомый звезды сериала «Интерны».

По его словам, публичных отчётов, скорее всего, не будет. Харламов и Асмус всегда предпочитали общаться со своими поклонниками с помощью Instagram, пишет «MK».

Сообщение о разводе артисты опубликовали 22 июня. Резидент Comedy Club и актриса попросили журналистов не беспокоить их, так как ближайшее время они не собираются комментировать этот болезненный момент. При этом и Харламов, и Асмус подчеркнули, что в их разводе никто не виноват, и пообещали остаться любящими родителями для дочки и сохранить дружеские отношения.

Сейчас многие звёзды находятся в состоянии бракоразводного процесса. Певец Эмин решил развестись с моделью Алёной Гавриловой. Певица Пелагея тоже официально подала на развод со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Даже Оксана Самойлова объявила о том, что её союза с рэпером Джиганом больше не существует. А ведь они воспитывают четверых детей.

Как писал NEWS.ru, российско-украинская артистка Евгения Лоза сообщила, что она находится в состоянии бракоразводного процесса. 35-летняя актриса поблагодарила своего мужа за время, которое они провели вместе. При этом она отказалась называть причину расставания.