«Это бред»: знакомая Прилучного ответила на слухи о его новом романе

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Знакомая актёра Павла Прилучного призвала обратить внимание на творческие проекты артиста вместо того, чтобы обсуждать его возможный роман со звездой ситкома «Папины дочки» Мирославой Карпович. По её словам, эти слухи артисту неинтересны.

Она сообщила, что у её друга много других интересных новостей. К тому же сейчас он готовится к новым проектам. Женщина добавила, что «вскоре будет пул новостей, связанных с работой Павла».

При этом ни подтверждать, ни опровергать романтические отношения она не стала.

По этому поводу не хочется ничего говорить. Это бред, — приводит слова знакомой Прилучного MK.ru, не называя её имени

Бурные обсуждения вероятного романа разгорелись несколько недель назад, после того, как в Интернете появилась совместная фотография актёров, скрытно сделанная во время их прогулки в Санкт-Петербурге. Однако какие отношения связывают эту пару, до сих пор доподлинно неизвестно.

Поклонники экс-супруги Прилучного Агаты Муцениеце устроили в Сети настоящую травлю Карпович. Они посчитали, что та обольстила актёра, когда тот был ещё женат, и обрушили на девушку шквал критики и оскорблений: угрожали расправой, желали всевозможных неприятностей и даже смерти. Девушка долгое время никак не реагировала на такие выпады, а когда прервала молчание, принципиально не стала прояснять ситуацию.

Известно, что Прилучный, недавно расставшийся с Агатой Муцениеце, познакомился с Карпович во время репетиции спектакля. Звезда «Папиных дочек» ранее замужем не была. Однако у неё было несколько ярких романов со звёздами отечественного шоу-бизнеса.

Актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный поженились в 2011 году. У пары в браке родились сын и дочь. В феврале 2020-го супруги заявили, что решили разойтись, в начале лета они официально развелись. При этом мирно решили все споры по поводу детей и имущества.

При этом, как писал NEWS.ru, сын Прилучного и Муцениеце до сих пор не теряет надежды помирить родителей.