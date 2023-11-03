Житель деревни Грязь рассказал, какой соседкой была Пугачева Житель деревни Грязь назвал Пугачеву хорошей соседкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) были хорошими соседями, рассказал NEWS.ru житель деревни Грязь. По словам мужчины, их можно назвать приятными людьми, поэтому их возможный переезд его не радует.

Я не хочу, чтобы они уезжали отсюда, хорошие люди... Всегда здоровались, — поделился житель.

Он добавил, что за время отсутствия Пугачевой не видел ни одного потенциального покупателя замка. На вопрос о том, кто жил в доме, пока Примадонна была в Израиле, мужчина ответил, что не знает. При этом он добавил, что вся деревня знала о возвращении Пугачевой.

О том, что исполнительница вернулась в Россию, стало известно накануне. Как сообщал Telegram-канал Baza, она въехала в страну через пограничный переход в Псковской области. В Россию Пугачева вернулась без супруга.

Источники сообщали, что Примадонна приехала в РФ с конкретной целью. По их информации, артистка хочет составить дополнительное завещание и забрать все оставшиеся документы, связанные с ее детьми. Все свое имущество Пугачева намерена отдать наследникам. При этом замок в Грязи по-прежнему является собственностью Галкина.