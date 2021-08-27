Новая жена Прохора Шаляпина угодила со свадьбы в больницу

Новая жена Прохора Шаляпина Татьяна госпитализирована в больницу в тяжёлом состоянии. Новобрачную увезли в клинику сразу после свадьбы, пишет «Экспресс-газета».

По словам друзей артиста, свадьба была настоящей, на ней были родители 42-летней богачки Татьяны. Торжество проходило в самом респектабельном отеле Wynn в клубе «Интрига». У новобрачной есть свой семейный бизнес в Канаде и недвижимость в Монако и Мексике.

После свадьбы гости как раз собирались ехать в мексиканское поместье невесты, но помешал коронавирус, которым заразил миллионершу один из гостей.

Более того, в госпиталь также попали родители Татьяны. Но если их состояние не вызывает беспокойства, то Татьяне всё хуже. Когда приехала скорая помощь, ей поставили витаминную капельницу. Она обошлась примерно в 4500 долларов. Но её состояние стало ещё более тяжёлым, — рассказал газете друг Шаляпина Георгий Кирьянов.

По словам новобрачного, его жену поместили на ИВЛ. Уровень насыщения крови кислородом опустился до нижайших показателей.

Ранее российская медийная персона, вторая жена Прохора Шаляпина Лариса Копёнкина высказалась о новой избраннице скандального певца. Телеведущая рассказала, что общается с ней уже около года и полностью одобряет выбор бывшего мужа. О «тайной» свадьбе экс-супруга Копёнкина, как оказалось, знает уже очень давно.