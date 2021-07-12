«Одобряю»: бывшая жена Шаляпина высказалась о новой избраннице певца

Российская медийная персона, вторая жена Прохора Шаляпина Лариса Копёнкина в беседе с NEWS.ru высказалась о новой избраннице скандального певца. Телеведущая рассказала, что общается с ней уже около года и полностью одобряет выбор бывшего мужа. О «тайной» свадьбе экс-супруга Копёнкина, как оказалось, знает уже очень давно.

Для вас-то тайно, а для меня не тайно. Об этом речь идёт уже полтора года. Они давно знакомы, а лично я общаюсь с ней уже год. Хорошая женщина, — поделилась бывшая жена Шаляпина.

Копёнкина подтвердила: Прохор сыграл свадьбу в Штатах, после чего 42-летняя канадская бизнесвумен Татьяна Клаудиа Девис, на которой он женился, загремела в больницу с коронавирусом. Сейчас избранница артиста восстанавливается после тяжёлой формы инфекции. Тест Прохора на COVID-19 оказался отрицательным: певец считает, что от заболевания его спасла прививка вакциной «Спутник V», второй компонент которой Шаляпин вколол в конце июля.

Что касается ревности к новой возлюбленной певца, Копёнкиной совершенно не близко это чувство. Также ей не нравится, когда Шаляпина называют её «бывшим».

Я одобряю, мне она (Татьяна. — NEWS.ru) нравится. И что значит бывший [муж]? Мы и сейчас с ним общаемся. У нас прекрасные дружеские отношения. В реальной жизни он замечательный друг. Это тот человек, который всегда придёт на помощь. А насчёт ревности, я вообще никогда никого не ревную. Да и у меня с личной жизнью всё хорошо. С этим проблем никогда не было и на том свете не будет. Я девять лет в девках не сижу, — заключила она.

Ранее сообщалось, что торжество прошло в Лас-Вегасе в дорогом отеле Wуnn, в клубе «Интрига». По самым скромным подсчётам, молодые потратили на банкет около 15 млн рублей. После выездной регистрации, которая прошла там же, Шаляпин пел канадцам (друзьям своей новоиспечённой супруги) в караоке русские народные песни, хиты Юры Шатунова и Верки Сeрдючки.