Жена Петросяна шокировала подписчиков плотным графиком работы Жена Петросяна поделилась графиком работы с тремя выходными в месяц

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась графиком работы на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Так, она выложила скриншот своего календаря, в котором в апреле указано всего три выходных.

На графике видно, что женщина работает и в выходные, и в будни, при том что недавно она вновь стала мамой. Согласно снимку, в этом месяце ее ждут выходные лишь 20-го, 21-го и 27-го числа.

Наглядно о моей загруженности. Три выходных в месяц, — подписала Брухунова скриншот.

По данными СМИ, жена юмориста является его помощником и занимается администрированием его официального сайта. При этом на странице самой Брухуновой написано, что она театровед.

В марте Брухунова шокировала публику фотографией с подросшим сыном и новорожденной дочерью. Новость о рождении еще одного ребенка удивила аудиторию, поскольку женщина не афишировала свою беременность.

Ранее Брухунова ответила подписчикам, что у ее мужа нет проблем с продолжением рода. Об этом она сообщила под одной из публикаций в соцсети, где подписчица оставила ироничный комментарий, заметив, что многие молодые испытывают трудности в вопросе зачатия ребенка.

До этого музыкальный продюсер, концертный директор Сергей Дворцов подверг сомнению слова Брухуновой, которая заявила, что самостоятельно родила свою дочь. Дворцов заявил, что полтора месяца назад встретил ее на одном из светских мероприятий и не заметил у нее никаких признаков беременности.