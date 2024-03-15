Жену Петросяна возмутили сомнения людей в его мужской силе Жена Петросяна: у 78-летнего мужа нет проблем с деторождением

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Евгений Петросян

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила своим подписчикам, что у ее мужа нет проблем с деторождением. Об этом она сообщила под одной из своих публикаций на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Так, подписчица Брухуновой оставила комментарий: «молодые родить не могут, а вы прям волшебники». В ответ на это жена юмориста задала риторический вопрос: «Вам не все равно?» и добавила:

У здорового мужчины (коим является мой муж) проблем с деторождением быть не может хоть до 100 лет. Если вы в этих вопросах не сведущи и приводите в пример дисфункцию молодого человека относительно немолодого, то рекомендую изучить вопрос перед тем, как писать комментарии, - написала она.

Активные обсуждения начались под семейной фотографией, на которой запечатлены Петросян, Брухунова, их сын и недавно появившаяся на свет дочь. Новость о рождении еще одного ребенка удивила аудиторию, поскольку Брухунова не афишировала свою беременность.

Сомнения породили ряд слухов. Так, музыкальный продюсер, концертный директор Сергей Дворцов подверг сомнению слова супруги юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой, которая заявила, что самостоятельно родила свою дочь.