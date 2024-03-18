Жена Петросяна раскрыла детали рождения дочери Жена Петросяна Брухунова призналась, что их дочь родилась в прошлом году

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Татьяна Брухунова

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что их дочь родилась в прошлом году. Женщина также поделилась снимком куклы новорожденной с вышитой буквой «М» на груди. Поклонницы в комментариях предположили, что имя ребенка начинается с этой буквы.

Дочь родилась в прошлом году и не в марте. Когда я буду готова поделиться подробной информацией, я обязательно это сделаю, — пояснила в комментариях Брухунова.

Супруга юмориста поблагодарила поклонников, поздравивших ее с рождением ребенка. Она также назвала появление дочери на свет «волшебным моментом».

Ранее Брухунова ответила подписчикам, что у ее мужа нет проблем с продолжением рода. Об этом она сообщила под одной из публикаций в соцсети, где подписчица оставила ироничный комментарий, заметив, что многие молодые испытывают трудности в вопросе зачатия ребенка.

Активные обсуждения начались под семейной фотографией, на которой запечатлены Петросян, Брухунова, их сын и недавно появившаяся на свет дочь. Новость о рождении еще одного ребенка удивила аудиторию, поскольку Брухунова не афишировала свою беременность.

До этого музыкальный продюсер, концертный директор Сергей Дворцов подверг сомнению слова Брухуновой, которая заявила, что самостоятельно родила свою дочь. Дворцов заявил, что полтора месяца назад встретил ее на одном из светских мероприятий и не заметил у нее никаких признаков беременности.