Жена Петросяна дала жёсткий ответ хейтерам на упрёки в рекламе

https://static.news.ru/photo/e86fe44a-5248-11eb-9568-fa163e074e61_660.jpg Фото: bruhunova/instagram.com

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова резко ответила недоброжелателям на упрёки в том, что она пишет много рекламных постов и отправляет недовольных пользователей в игнор. Брухунова посоветовала им пойти лечиться у психотерапевта.

В очередном достаточно безобидном посте в Instagram Брухунова выложила фото чайных чашек и написала: «Чай пить будем с плюшками».

В комментариях пользователи удивились тому, что жена юмориста многих людей «отправляет в блок», то есть добавляет в чёрные списки.

Эта история не для меня. Токсичным — бой. Со своими таракашками не ко мне надо приходить и гадить, а к психотерапевту, — язвительно ответила Брухунова.

Другие подписчики стали упрекать Брухунову в том, что она публикует много рекламных постов. В ответ жена Петросяна также за словом в карман не полезла.

Как же вы меня достали! Во всем реклама видится. Ну, зачем вы здесь торчите, если так плохо? Еще и наглости хватает упрекать!, — написала она.

Как сообщал NEWS.ru, в первых числах января жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отправилась с мамой в Санкт-Петербург. Маленький Ваган остался дома с папой и няней.

Напомним, сын Петросяна и Брухуновой появился на свет в 2020 году. Роды прошли 13 марта в одном из медицинских центров Дубая. Матерью Вагана стала супруга шоумена. Однако некоторое время ходили упорные слухи, что ребёнка рожала суррогатная мать.