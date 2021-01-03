Жена Петросяна уехала на девичник в Петербург, оставив ребёнка с артистом

Как сообщила Брухунова на своей странице в Instagram, сейчас все её знакомые разделись на три лагеря: тех, кто улетел в жаркие страны или Сочи, кто отправился в Петербург, и тех, кто остался «ловить дзен на родном диване с тазиком оливье в руках». По её словам, она решила на пару дней вырваться с мамой в Северную столицу, чтобы «устроить девичник».

Я даже немного рада, что театры и музеи закрыты. А то я составила бы быстренько план, по которому пришлось бегать вытаращив глаза, впитывая новое и неизведанное. Планов у нас нет. Никаких, — написала жена юмориста.

Она также заявила тем, кто «печётся о чужих детях», что её ребёнок сейчас находится дома с папой и няней, «у парня всё тип-топ».

Ранее Татьяна Брухунова опубликовала в социальной сети видео, на котором она показала один из пяти образов, которые ей создал стилист. На коротком видео супруга Петросяна предстала в розовом кружевном платье, небрежно накинутом розовом пиджаке и в шляпке такого же цвета. Девушка сидит на полу и улыбается. Пользователи Сети восхитились преобразившейся Брухуновой. Некоторые из подписчиков отметили, что она стала похожа на актрису Лизу Боярскую, писал NEWS.ru.

Сын Петросяна и Брухуновой появился на свет в 2020 году. Роды прошли 13 марта в одном из медицинских центров Дубая. Матерью Вагана стала супруга шоумена. Однако некоторое время ходили упорные слухи, что ребёнка рожала суррогатная мать. Причиной стало то, что новая жена звезды скрывала беременность из-за травли, которую устроили в соцсетях поклонники Елены Степаненко, с которой Петросян со скандалом развёлся в 2019 году.