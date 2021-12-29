«Жанна вылитая»: подросший сын Фриске поразил фанатов сходством с матерью

Подросший сын Жанны Фриске Платон поразил фанатов певицы невероятным сходством с матерью. Фото восьмилетнего мальчика появилось в его аккаунте.

На снимке сын певицы крепко сжимает спортивный кубок. Но поклонники обратили внимание не на спортивные достижения ребёнка, а на его внешность. Отец мальчик Дмитрий Шепелев не часто баловал публику снимками сына. В основном, он показывал мальчика со спины. Только этим летом телеведущий показал лицо ребёнка.

Уже тогда поклонники обратили внимание на сходство сына Жанны Фриске со знаменитой матерью. С возрастом же, как признают сейчас фанаты, общих черт с артисткой у её ребёнка проступает всё больше. «Боже, копия Жанны. Платон, ты умничка!», «Это Жанночка, только маленькая», «Мамин сынулька», «Платошка! Как же ты похож на маму! Какой же ты красивый!», «Жанна вылитая», пишут в комментариях пользователи.

Платон уже успел проявить себя не только в спорте, но и в музыке. По словам его отца, мальчик серьёзно увлёкся гитарой. Воспитывает сына Фриске новая избранница его отца — Екатерина Тулупова, В марте этого года она родила Дмитрию Шепелеву сына.

Ранее российский стилист Влад Лисовец рассказал о том, как прошли последние дни жизни певицы Жанны Фриске. По его словам, они продолжали общение по телефону до того момента, когда артистке стало настолько плохо, что она впала в кому.