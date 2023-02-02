«Зарабатывайте там»: певец Наджиев об уехавших артистах Певец Наджиев предложил уехавшим артистам строить карьеру за границей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Игорь Наджиев

Уехавшие из России после начала спецоперации на Украине артисты должны зарабатывать за границей, считает певец Игорь Наджиев. В беседе с «Народными Новостями» он отметил, что у сбежавших звезд не должно остаться возможности получать доход в России.

Однозначно — нужно прекращать возможность заработка для тех людей, которые решили связать свою жизнь с другими государствами. Живите там. Зарабатывайте там. С нуля. Я работал за границей, я знаю, что это такое. Никому русскоязычные артисты за границей не нужны, — заявил певец.

По мнению Наджиева, правительство России должно на законодательном уровне принять санкции, которые не дадут уехавшим артистам возможности заработка. Музыкант отметил, что власть не должна прощать тех, кто позволяет себе нелестные высказывания в адрес России. Он поддержал предложение режиссера и актера Сергея Никоненко отложить премьеры фильмов, в которых снимаются антироссийские актеры, признанные иноагентами, чтобы у тех не осталось возможности «зарабатывать в стране, которую они критикуют, бросив и уехав».

Я одно могу сказать, я Сергея Никоненко очень люблю, уважаю и ценю. Я в принципе с ним согласен, потому что если человек уже не раз высказывался довольно резко в адрес своей Родины, то стоит приостановить показ фильмов, где он играл. Это правильно, — заключил певец.

Ранее Игорь Наджиев обвинил Аллу Пугачеву а закате своей карьеры в России. По словам артиста, Примадонна боялась, что он может стать популярнее Филиппа Киркорова, в котором на тот момент певица была влюблена.