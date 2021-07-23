После разрыва сухожилия Соседова «заковали в гипс»

Российский музыкальный критик Сергей Соседов рассказал NEWS.ru о своём здоровье после операции на ноге. У журналиста несколько дней назад произошёл разрыв ахиллова сухожилия, и ему срочно провели необходимые процедуры. ЧП произошло в белорусском Витебске, куда шоумен приехал на «Славянский базар». Телеведущий подчеркнул, что его «заковали в гипс» на два месяца и теперь приходится ходить на костылях.

Сейчас он уже вернулся в Москву, где его встретил водитель — помогал переносить вещи. Соседов отметил, что решился на операцию, так как в ином случае ему грозила хромота до конца жизни. В Витебской больнице скорой помощи ему сшили повреждённую связку под местным наркозом. Критик ничего не почувствовал — нога словно отнялась, а укол сделали в спину.

Сделали снимок стопы и решили сделать операцию, сшили порванные сухожилия. Говорили, что в ином случае я не смогу нормально ходить, буду подволакивать ногу, она перестанет пружинить. Согласился на операцию, так как хромать не хочу. Три дня пролежал. Наложили швы, сшили всё, — отметил Соседов.

Он добавил, что в момент разрыва сухожилия испытал дикую боль — как будто палкой ударили по ноге. Медики ему сказали, что это типичный симптом повреждения ахилловой связки, «как по учебнику».

В апреле прошлого года Соседов пожаловался, что пребывает в жутком состоянии: нос забит, в горле першит, встать с постели он не может, а таблетки не помогают. Медики решили, что таким образом у него проявилась сильнейшая аллергия.

Ранее сообщалось, что российский музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru рассказал, как чувствует себя спустя год после выявления у него неизлечимой болезни. Оказалось, это вовсе не аллергия на пыльцу деревьев. При этом поставить верный диагноз врачи до сих пор не смогли.