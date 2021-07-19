«Боль невыносимая»: Соседову сделали экстренную операцию

Телеведущему и музыкальному критику Сергею Соседову сделали экстренную операцию в Белоруссии, куда он приехал на «Славянский базар» в Витебске. Во время утренних упражнений шоумен почувствовал невыносимую боль в ноге, оступился и упал, передаёт «Собеседник».

Прибывшие медики доставили журналиста в лечебное учреждение, где диагностировали у мужчины разрыв ахиллового сухожилия. Без хирургических манипуляций не обошлось.

Операция длилась больше часа. Всё прошло успешно. Но теперь ему предстоит серьёзное восстановление. Минимальный срок — 6 недель в гипсе, — отметил знакомый Сергея Соседова Николай.

Критик подчеркнул, что пока ходить можно только на костылях, но их у него нет, а где приобрести — не знает. Но Соседов пообещал, что будет следовать советам медиков.

В апреле прошлого года Соседов пожаловался, что пребывает в жутком состоянии: нос забит, в горле першит, встать с постели он не может, а таблетки не помогают. Медики решили, что таким образом у него проявилась сильнейшая аллергия.

Ранее сообщалось, что российский музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru рассказал, как чувствует себя спустя год после выявления у него неизлечимой болезни. Оказалось, это вовсе не аллергия на пыльцу деревьев. При этом поставить верный диагноз врачи до сих пор не смогли.